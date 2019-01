Tuttosport - Cinque azzurri a rischio cessione in estate, ma sono già pronte le alternative: spunta Immobile

A lavoro per giugno. La squadra mercato del Napoli non è ferma, ma a meno di offerte-choc non ci saranno operazioni a gennaio che modificheranno la struttura tecnica della squadra. Si lavora per il futuro, per ringiovanire la squadra e tenere calde le piste che portano a giocatori che potranno rimpiazzare le eventuali cessioni di giugno. E' proprio su quest'aspetto che si concentra l'edizione odierna di Tuttosport.

CINQUE A RISCHIO CESSIONE. Sulle colonne del quotidiano torinese Raffaele Auriemma scrive che sono cinque i giocatori maggiormente a "rischio" cessione in vista del mercato estivo. La lista compilata sul quotidiano è composta da Koulibaly, Allan, Hysaj, Mertens e Hamsik.

CINQUE ALTERNATIVE. Il Napoli sa del rischio e ha già un uomo in mente per sostituire tutte le eventuali uscite. Sul quotidiano si legge: "Per non farsi trovare impreparato, il ds Giuntoli ha puntato le figure alternative ad alla portata del portafogli partenopeo". Ed ecco, allora la lista, con le valutazioni, delle cinque possibili operazioni in entrata: Lozano del Psv (40 milioni con clausola), Almendra del Boca Jr (clausola da 20 milioni), Lobotka (Celta Vigo con clausola da 40), Andersen (Sampdoria 30 milioni) e Immobile (Lazio 50 milioni).