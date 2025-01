Tuttosport - Il Napoli sonda Chiesa: tentativo per riportare l'esterno in Italia

Il Napoli sonda non solo il mercato italiano per rinforzarsi in vista di gennaio. Oltre all’obiettivo Danilo, prima scelta per la difesa, il club di De Laurentiis pensa anche al ritorno in Italia di Federico Chiesa, altro calciatore ex bianconero. Ex diventerà presto anche il difensore brasiliano.

Secondo il quotidiano Tuttosport, infatti, il Napoli sta pensando proprio a Danilo e Chiesa per rinforzarsi in vista del mercato di gennaio. Valutazione in corso da parte della società azzurra per sondare la pista che porterebbe all’esterno che non trova spazio a Liverpool e che vorrebbe rientrare in Italia anche per tornare in Nazionale.