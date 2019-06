Tuttosport - L'Inter ha offerto Icardi al Napoli! Prezzo dimezzato, spunta la richiesta d'ingaggio

L'Inter vuole cedere Mauro Icardi entro il 30 giugno. Beppe Marotta lo sta proponendo a diverse squadre e tra queste anche al Napoli. La sua valutazione non è più di 110 milioni ma il prezzo è sceso a 70 dopo l'ultima stagione. Wanda Nara chiede stipendio da 7 milioni di euro a stagione. Al momento, però, la volontà dell'argentino sarebbe quella di non muoversi da Milano. Sullo sfondo c'è anche la Juventus e l'ipotesi di uno scambio con Dybala ancora tutto da verificare. Situazione tutta da monitorare dato che l'Inter vuole darlo via e dunque c'è questa divergenza che va risolta per il bene di tutti. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.