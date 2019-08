Tuttosport - Ostacolo diritti d'immagine: pronto ingaggio da quasi 10 mln per convincere Icardi

Aurelio De Laurentiis con l’ad Chiavelli ed il ds Giuntoli stanno preparando il terreno per il guizzo decisivo per Mauro Icardi. Sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola Raffaele Auriemma fa il punto della situazione spiegando che su di lui ci sono anche la Juventus e la Roma, tutte pronte a spendere 60 milioni per Maurito. L’ostacolo maggiore, però, sarebbero i soliti diritti di immagine: per convincere l’attaccante argentino e Wanda Nara a mollare su questo punto, il patron De Laurentiis sembrerebbe disposto ad alzare la posta dell’ingaggio fino a sfiorare i 10 milioni a stagione. “La trattativa al momento si è arenata, su di un lauto contratto sottoscritto da Icardi con la Nike nel 2015 e fino al 2025”, spiega il quotidiano che svela ancora: “Il Napoli ha un alleato nella corsa a Maurito ed è la stessa Inter che non intende affatto cedere il proprio tesserato alla Juventus e preferirebbe che la trattativa si concludesse con il Napoli o con la Roma. Ma su questo ultimo club, l’argentino nutre ancora delle perplessità”.