Tuttosport: "Paratici vuole Conte al Milan: qualcosa si muove sottotraccia"

Paratici potrebbe essere il prossimo ds del Milan. E ha già le idee chiare sull'allenatore, come scrive Tuttosport oggi in edicola. Conte è la prima scelta del dirigente. I due hanno lavorato insieme alla Juventus e anche al Tottenham. Il quotidiano scrive: "Il tecnico salentino nelle scorse settimane ha respinto i rumor che lo vorrebbero in allontanamento dal Napoli per un malumore crescente dopo il mercato di gennaio, nel quale ha perso Kvaratskhelia senza ottenere rinforzi da scudetto.

Ma qualcosa sottotraccia si muove. È stato accostato alla Juventus che verrà - e il suo nome resta ovviamente in lizza per un possibile dopo Tudor -, ma è logico che rimanga nella lista anche del Milan. La scorsa primavera il club rossonero decise di non affondare il colpo su Conte", ricorda Tuttosport che però spiega anche come i rossoneri adesso siano pronti a cambiare idea, aprendo a Conte. Che, però, è blindato dal Napoli da un contratto con scadenza 2027.