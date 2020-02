Tv Luna - Koulibaly salterà il Barça! Non si allenerà neppure domani

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino svela un'importante novità sulle condizioni di Koulibaly che, a quanto pare, sarà ai box ancora per un po' di tempo e così sarà costretto a saltare anche la sfida d'andata contro Messi: "Koulibaly è fermo ai box. Non si sta allenando e non lo farà neanche domani. A Brescia non giocherà ed è chiaro che a questo punto salterà anche la sfida di Champions con il Barcellona. Gode della massima fiducia di Gattuso la coppia Manolas-Maksimovic".

Koulibaly è fermo ai box. Non si sta allenando e non lo farà neanche domani. A Brescia non giocherà ed è chiaro che a questo punto salterà anche la sfida di Champions con il Barcellona. Gode della massima fiducia di Gattuso la copia Manolas Maksi. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 19, 2020