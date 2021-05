UFFICIALE - Galtier annuncia l’addio al Lille: “Ho parlato col presidente, è il momento di lasciare"

Fresco del titolo campione di Francia con il Lille, l'allenatore Christophe Galtier ha informato il suo presidente Olivier Létang che non avrebbe onorato il suo ultimo anno di contratto. Il tecnico francese ha annunciato attraverso l'Equipe il suo addio al club transalpino: “E’ il momento giusto, ho parlato con il presidente e gli ho detto che lascerò il club. Sono convinto che ho fatto il mio tempo qui. Che questo ciclo di quattro anni è abbastanza lungo per un allenatore. Sento che è ora di lasciare questo bellissimo club, questo magnifico club. La mia decisione non è legata alla classifica finale del LOSC, se avessimo finito quarto o settimo avrei preso la stessa decisione. Lascio Lille con un risultato incredibile, ho bisogno di qualcos’altro. Non voglio cadere in una routine, in qualcosa di classico, come ho sperimentato in un certo momento a Saint-Etienne. Questa usura, essendo sempre nello stesso ambiente“.