UFFICIALE - I convocati per il Brescia: Maksimovic a disposizione, out Tonelli e lo squalificato Kou

Rifinitura pre-Brescia, alla vigilia della seconda sfida interna consecutiva al San Paolo il Napoli lavora a Castel Volturno. Poco fa il club azzurro ha pubblicato il report della seduta tramite il proprio sito ufficiale:

"Allenamento mattutino per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domani al San Paolo. La squadra, sul campo 2, ha svolto attivazione col pallone ed esercizi di reattività in avvio. Successivamente seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Tonelli ha lavorato in gruppo per la prima parte e poi ha proseguito con il programma personalizzato. Non sarà del match Koulibaly, squalificato".

Di seguito i convocati della sfida.

I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.