UFFICIALE - Il Nizza molla Ounas: niente riscatto, tornerà al Napoli

La crisi economica dela Ligue1 si fa già sentire ed il Nizza molla Adam Ounas. La squadra francese, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha chiarito che non eserciterà l'opzione di acquisto per il giocatore franco-algerino (fissata a 25mln di euro, dopo 2mln già versati per il prestito oneroso). Ounas, dunque, tornerà al Napoli dopo l'esperienza francese che lo ha visto impiegato per 19 volte, collezionando 4 gol e 4 assist, con un infortunio che nei mesi scorsi l'ha condizionato.