UFFICIALE - Infortunio Kvaratskhelia, si tratta di trauma contusivo: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia si è infortunato contro il Girona. Il Napoli ha aggiornato la situazione legata al problema fisico

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia si è infortunato contro il Girona. Il Napoli ha aggiornato la situazione legata al problema fisico accusato dall'esterno georgiano e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo trattandosi di un trauma contusivo e non distorsivo.

Ecco la nota ufficiale del Napoli su Kvara e sugli altri infortunati: "Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Mario Rui e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo".