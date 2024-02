Tegola per Francesco Calzona: Cyril Ngonge salta il Barcellona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola per Francesco Calzona: Cyril Ngonge salta il Barcellona. Lo ha comunicato il Napoli specificando che l'esterno ex Verona "non sarà del match per un risentimento muscolare accusato durante l'allenamento di ieri".