UFFICIALE - Kvara-Osimhen, riconoscimento anche dalla FIFA! Tra i 12 candidati al premio 'The Best'

© foto di www.imagephotoagency.it

La FIFA ha pubblicato i nomi dei 12 finalisti per l'assegnazione del premio 'The Best FIFA Men's Player'. Vinto da Leo Messi lo scorso anno, è il premio che la FIFA assegna al miglior giocatore dell'anno solare sulle base di voti che arrivano da rappresentanti dei media, da commissari tecnici e dai capitani delle Nazionali.

Nell'elenco ci sono anche due calciatori del Napoli: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Altro riconoscimento per le due stelle azzurre, unici calciatore in quest'elenco provenienti dalla Serie A. Un vanto per tutta l'Italia. La squadra più rappresentata è il Manchester City con cinque giocatori (oltre a Gundogan passato al Barcellona). Presente tra i 12 finalisti anche l'ex Inter Marcelo Brozovic. A sorpresa zero elementi del Real Madrid in lista.

Julián Alvarez (Argentina, Manchester City)

Marcelo Brozović (Croazia, Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

Ilkay Gundogan (Germania, Barcellona)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City)