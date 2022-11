UFFICIALE - Kvaratskhelia out con l'Empoli! Assente anche Sirigu: i convocati

Khvicha Kvaratskhelia salta l'Empoli. Il talento georgiano non è presente nei convocati di Spalletti per la gara di oggi contro l'Empoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia salta l'Empoli. Il talento georgiano non è presente nei convocati di Spalletti per la gara di oggi contro l'Empoli. Non ha recuperato dalla lombalgia acuta che lo aveva costretto a saltare già sabato l'Atalanta. Manca anche Sirigu tra i portieri, anche lui alle prese con un problema fisico. Ecco l'elenco completo: