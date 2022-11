UFFICIALE - Nuovo stop in allenamento: si ferma ancora Sirigu, i dettagli

Nell'allenamento odierno, in quel di Castel Volturno, Luciano Spalletti ha dovuto far fronte ad una nuova defezione, quella di Salvatore Sirigu.

