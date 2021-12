UFFICIALE - Leicester, nessun altro tampone. Il medico assicura: "Zero contatti stretti"

L'ASL di Napoli 1 Centro fornisce un nuovo e a quanto pare definitivo aggiornamento in merito al giallo tamponi Leicester: "Ultimo aggiornamento in merito alla questione tamponi per la partita di Calcio che si giocherà questa sera allo stadio D.A. Maradona tra Napoli e Leicester. Il medico della squadra inglese ha firmato una dichiarazione nella quale attesta che a seguito di indagine epidemiologica condotta dallo stesso, nessun calciatore della squadra del Leicester presente questa sera in campo, risulta "contatto stretto" con casi COVID19 accertati. Pertanto la partita si potrà giocare".