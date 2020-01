UFFICIALE - Petagna-Napoli, è fatta! L'annuncio del club sul sito ufficiale

Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Napoli! Il club di De Laurentiis ha ufficializzato l'operazione attraverso il sito ufficiale, ed al contempo il contratto dell'attaccante della Spal è stato depositato in Lega. Come noto Petagna tornerà in queste ore a Ferrara, dove termierà la stagione con la maglia della Spal, per poi aggregarsi al Napoli la prossima estate. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno 2020", il comunicato sul sito ufficiale del club partenopeo.