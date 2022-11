UFFICIALE - Sarà Napoli-Eintracht agli ottavi Champions!

Sarà l'Eintracht Franforte l'avversaria del Napoli per gli ottavi di finale di Champions League. Questo quanto ha deciso l'urna di Nyon

Sorteggio teoricamente agevole per gli azzurri. Sarà l'Eintracht Franforte l'avversaria del Napoli per gli ottavi di finale di Champions League. Questo quanto ha deciso l'urna di Nyon coi sorteggi avvenuti pochi minuti fa. La squadra tedesca, vincitrice dell'ultima Europa League, attualmente quinta in Bundesliga a 23 punti a -5 dal Bayern primo, è arrivata seconda nel Gruppo D alle spalle del Tottenham.