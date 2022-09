UFFICIALE - Scozia, stop al campionato! Che vantaggio per i Rangers verso il Napoli

Lo stop al campionato è ufficiale: l'ha reso noto la federazione scozzese.

Vantaggio enorme per i Rangers in vista della sfida ravvicinata di martedì contro il Napoli. Gli scozzesi non giocheranno domani in trasferta contro l'Aberden perché anche il campionato scozzese ha seguito l'esempio della Premier League rinviando il turno di campionato in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II. Lo stop al campionato è ufficiale: l'ha reso noto la federazione scozzese fermando tutte le leghe professionistiche.