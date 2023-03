UFFICIALE - Serie A, Kvaratskhelia è MVP di febbraio: è il primo a vincere il premio due volte!

Ha superato giocatori come Federico Baschirotto (Lecce), Angel Di Maria (Juventus), Aleksej Miranchuk (Torino) e Victor Osimhen (Napoli).

Il premi o EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia . La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 21ª alla 24ª della Serie A TIM 2022/2023.

“Kvaratskhelia è il primo calciatore a conquistare l’EA Sports Player Of The Month per due volte nella stessa stagione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Mese dopo mese l`ala georgiana sta confermando l`ottimo impatto nel nostro campionato, grazie alle sue doti realizzative e alla sua capacità di mandare in gol i compagni. L`esterno di Spalletti ha infatti realizzato finora già 10 reti e guida la classifica degli assist con 9 passaggi smarcanti. La capacità di saltare l’avversario, la personalità, la determinazione e la fantasia fanno di Kvaratskhelia un punto fermo del Napoli che sta guidando il campionato e già ora una delle stelle del presente e del futuro della Serie A e del calcio internazionale”.