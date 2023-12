UFFICIALE - Si ferma Kvara, solo palestra per il georgiano: il motivo

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center in vista della sfida di martedì di Champions League con lo Sporting Braga.

Khvicha Kvaratskhelia non ha partecipato all'allenamento odierno col resto della squadra. Il georgiano ha lavorato in palestra per un leggero stato influenzale. Lo si apprende dal report odierno del club azzurro.