UFFICIALE - Spalletti recupera altri due pezzi: Meret e Malcuit negativi!

Buone, ottime notizie per Luciano Spalletti. Come comunicato dal Napoli tramite un tweet pubblicato poco fa, Alex Meret e Kevin Malcuit si sono negativizzati. Il portiere friulano e il terzino francese dovrebbero dunque a disposizione già per la partita di Coppa Italia di domani con la Fiorentina, previa idoneità da acquisire nelle consuete visite post-Covid, in programma per domattina.

