UFFICIALE - Tegola Ospina! Il portiere lascia il ritiro per influenza: convocato Idasiak

Aggiornamento dal Napoli in merito alla lista dei convocati di Luciano Spalletti per la gara di questa sera contro la Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aggiornamento dal Napoli in merito alla lista dei convocati di Luciano Spalletti per la gara di questa sera contro la Roma, una brutta notizia: “David Ospina - si legge - ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak”.

Questa, dunque, la nuova lista convocati per il match:

Portieri: Marfella, Meret, Idasiak

Difensori: Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano