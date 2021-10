UFFICIALE - VIDEO/FOTO Nuova maglia tema Halloween in vendita! Prezzi e sconti: la promo del club

La SSCNapoli ha annunciato sui social la messa in vendita della nuova maglia EA7 edizione speciale Halloween. I 1926 esemplari sono ora in vendita sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori al costo di 125 euro. Svelati anche i prezzi per i pantaloncini (50 euro) e i calzerotti (20 euro), chi acquisterà il kit completo avrà diritto ad uno sconto del 10%.

DETTAGLI - La particolarità della nuova maglia firmata Armani è ragnatela bianca su fondo nero a rievocare il mondo dei supereroi, i numeri e i nomi dei calciatori saranno di colore rosso. Sarà indossata questa sera nella gara contro il Torino e anche per l’incontro Napoli-Bologna in calendario il 28 ottobre.