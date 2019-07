ULTIM'ORA - Dalla Spagna, As: "Mendes atteso da ADL a Dimaro! Si cercherà la formula per chiudere col Real"

Altro che saltata! La trattativa Napoli-James è più viva che mai e gli ultimi aggiornamenti arrivano dal quotidiano sportivo spagnolo Diario AS. Il Napoli vuole accontentare Ancelotti e questo pomeriggio a Dimaro è previsto l'arrivo di Jorge Mendes per incontrare De Laurentiis e trovare l'accordo finale. L'agente dovrebbe trasferirsi a Dimaro da Milano, dove sta incontrando il Milan per le operazioni Correa e André Silva. Gli azzurri hanno il sì di James e ieri Ancelotti risultava ancora ottimista dialogando con i suoi collaboratori sull'acquisto del colombiano. Ora Mendes ed ADL dovranno trovare la formula giusta per chiudere l'intesa col Real tra un prestito con obbligo di riscatto o titolo definitivo.