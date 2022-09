ULTIM'ORA Sky - Pastorello a Castel Volturno: accordo solo da formalizzare per rinnovo Meret

GIOVANILI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A UFFICIALE - ROMA, TOURNÉE IN GIAPPONE A NOVEMBRE DURANTE IL MONDIALE (ANSA) - ROMA, 29 SET - La Roma annuncia la propria partecipazione alla seconda edizione della EuroJapan Cup. Il club giallorosso sarà in Giappone dal 22 novembre per affrontare il 25 il Nagoya Grampus al Toyota Stadium, mentre il 28 la squadra sarà impegnata... (ANSA) - ROMA, 29 SET - La Roma annuncia la propria partecipazione alla seconda edizione della EuroJapan Cup. Il club giallorosso sarà in Giappone dal 22 novembre per affrontare il 25 il Nagoya Grampus al Toyota Stadium, mentre il 28 la squadra sarà impegnata...