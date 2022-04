ULTIM'ORA - Plusvalenze fittizie: chiesta multa da 392mila euro per il Napoli e 11 mesi di inibizione per ADL

Sono stati chiesti dalla Procura Federale 12 mesi di squalifica per Agnelli e 11 per De Laurentiis

TuttoNapoli.net

Sono stati chiesti dalla Procura Federale 12 mesi di squalifica per Agnelli e 11 per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Sono queste le prime indiscrezioni che circolano per l'inizio del processo sportivo per le plusvalenze fittizie. Lo riferisce la redazione di Kiss Kiss Napoli. Presto aggiornamenti.