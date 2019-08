ULTIM'ORA Sky - Fatta per Llorente: contratto biennale, visite nel week-end

"Fatta ora per Llorente al Napoli: contratto biennale, visite nel week end". Così, su Twitter, l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio annuncia l'arrivo in azzurro dell'attaccante spagnolo.

Sul portale gianlucadimarzio.com l'esperto di mercato rivela i dettagli dell'affare: "Il Napoli ha fatto la sua scelta in attacco: sarà Fernando Llorente a completare il reparto avanzato a disposizione di Ancelotti. Accordo raggiunto con lo spagnolo - svincolato dopo l'esperienza al Tottenham - per un contratto biennale. Gli ultimi dettagli sono stati limati durante un incontro con gli agenti del giocatore, le visite sono previste nel weekend. Questo significa che il club di De Laurentiis non intende più aspettare Mauro Icardi: dopo l'ultimatum, non sono arrivati segnali di apertura dal giocatore, che quindi non si trasferirà al Napoli, ma che intanto tramite l'agente Wanda Nara ha riaperto il dialogo con l'Inter per trovare una soluzione"