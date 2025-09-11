Ultime di formazione Sky: gioca Lucca! Sorpresa a sinistra, in mezzo dubbio JJ-Buongiorno

vedi letture

Quale formazione schiererà Antonio Conte contro la Fiorentina sabato sera? Le ultime sul possibile undici che vedremo al Franchi arrivano da Sky Sport. L’allenatore azzurro deve fare i conti con l’assenza certa di Amir Rrahmani, alle prese con un infortunio rimediato in Nazionale che lo terrà fuori almeno per le sfide contro la Viola e contro il Manchester in Champions League. Al centro della difesa, dunque, toccherà a Beukema partire dal primo minuto, affiancato da uno tra Juan Jesus e Buongiorno, con quest’ultimo che resta in ballottaggio nell’ottica della gestione dopo l’infortunio.

Sulla corsia mancina, Leonardo Spinazzola è nettamente favorito su Mathías Olivera. In attacco, Lorenzo Lucca parte in vantaggio su Rasmus Hojlund per il ruolo di prima punta. L’attaccante danese, infatti, ha svolto solo pochi allenamenti con il gruppo dopo gli impegni con la Nazionale e potrebbe essere inizialmente risparmiato.

