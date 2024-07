Un altro gigante per Conte: perché il Napoli sta acquistando Brescianini

Marco Brescianini, salvo sorprese, sarà l'unico rinforzo a centrocampo. Prenderà il posto di Gaetano in attesa di capire cosa ne sarà di Cajuste. Un colpo che non balza agli occhi, ma che può tornare utile. Brescianini, scuola Milan, è un gigante della mediana, sarà un altro pilastro - fisicamente, s'intende - della nuova rosa per Conte.

Alto quasi un metro e novanta, il biondo centrocampista classe 2000 è un giocatore completo, molto tecnico, fisico, col fiuto del gol: quattro al Frosinone. Porta palla con eleganza, ha strappi pur essendo altissimo, gioca di suola, d'esterno e di finte, è un centrocampista completo con visione di gioco e intelligenza tattica. Che sa inserirsi e fare gol. Con un bel tiro da fuori. Un calciatore che, se l'affare dovesse andare in porto, andrà a sistemarsi dietro Lobotka e Anguissa, accanto a Folorunsho, valida alternativa ai titolari.