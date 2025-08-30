Un cambio rispetto al Sassuolo: novità sulla fascia e le ultime sul portiere

Alex Meret parte ancora in vantaggio rispetto a Vanja Milinkovic-Savic, scrive il Corriere dello Sport in merito al testa a testa su cui Conte, sorridendo, in conferenza stampa non ha voluto sbilanciarsi. Per Meret dovrebbe esserci dunque la seconda consecutiva da titolare, considerando che anche una settimana fa al Mapei contro il Sassuolo era toccato a lui il compito di esordire.

L’altra certezza è che Conte insisterà sulla formula con i Fab Four di centrocampo: confermati dall’inizio tutti insieme Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay in una sorta di 4-3-3 flessibile o 4-1-4-1, tanto per dare una formula numerica a un sistema molto plastico e imperniato sulle rotazioni e gli scambi. La novità, l’unica rispetto all’esordio di Reggio Emilia, dovrebbe essere l’ingresso di Spinazzola nella formazione iniziale al posto di Olivera. Per il resto confermato Juan Jeus in coppia con Rrahmani e ovviamente altra grande chance per Lucca da centravanti.