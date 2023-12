Un dato inquietante dall’arrivo di Mazzarri

Una squadra che non sa pareggiare, probabilmente per l’incapacità di adattarsi ad una nuova condizione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Otto gare. Walter Mazzarri ha guidato il Napoli in panchina dal suo ritorno in otto gare. In tutte queste gare ha perso cinque volte (contro Real Madrid, Inter, Juve, Frosinone e Roma) e vinto tre (contro Atalanta, Braga e Cagliari).

Una squadra che non sa pareggiare, probabilmente per l’incapacità di adattarsi ad una nuova condizione. Il Napoli dello scorso anno puntava sempre alla vittoria, dominando su ogni campo e mostrando spesso una superiorità imbarazzante. Quello di quest’anno, è lontano parente di quella squadra e dovrebbe iniziare a riconoscere questa nuova condizione.

La sfida di Roma è l’emblema di questa incapacità a leggere i momenti. Dopo aver tirato appena due volte, da fuori area, in 70 minuti di gara, c’era la necessità di serrare le fila e provare portare un punto a casa, soprattuto in uno scontro diretto. La sciocchezza di Politano, il black out mentale dell’esterno, ha condannato la squadra ad una sconfitta pesantissima. Anche su questo il tecnico dovrà lavorare: bisognerà lottare con tutte le forze per rientrare nella corsa al quarto posto.