Un episodio ed una prodezza: il Napoli ribalta il pullman del Brescia e risale in classifica

Il Napoli spaventato che sparisce dal campo al primo episodio avverso non esiste più. La squadra di Gattuso conferma di aver quantomeno superato il momento difficile vincendo sul campo del Brescia, raggiungendo così la terza vittoria di fila considerando anche la Coppa, ma soprattutto il sesto successo nelle ultime sette gare che conferma la netta inversione del trend. Un successo prezioso perché avvicina il Napoli all'Europa (gli azzurri sono già sesti, ma hanno una gara in più sulle concorrenti) con la media punti dell'ultimo mese che in realtà autorizzerebbe a guardare anche al quinto posto di una Roma in difficoltà (ora a -3, con una partita in meno ma anche uno scontro diretto da giocare al San Paolo). Gattuso continua a parlare di quota 40 punti anche nel post, non dimenticando il periodo terribile vissuto dalla squadra anche dopo il suo arrivo, ma più che altro per tenere alta l'attenzione di una squadra incostante e che continua ad esserlo anche nella stessa gara.

Il successo ha un'importanza notevole proprio perché il Napoli riesce a recuperare uno svantaggio, situazione che invece quest'anno spesso ha portato gli azzurri a mostrare tutte le loro fragilità mentali, prima ancora che tecniche, sprofondando al primo episodio contrario. Il Brescia che passa in vantaggio, con un colpo di testa su calcio d'angolo alla prima sortita offensiva, avrebbe rappresentato una mazzata fino ad un mese e mezzo fa. Senza trascurare che gare ultra-difensive - come quella impostata dai padroni di casa - solitamente vengono indirizzate alla fine da una mischia o una grande giocata, ma sotto di un gol le giocate da trovare diventano due ed al 45' la montagna da scalare per il Napoli sembra altissima.

Complice un cambio di ritmo, ed ovviamente con degli episodi che girano e che fanno parte del calcio, il Napoli la ribalta. Insigne si procura e trasforma un rigore per un tocco evidente col braccio (Orsato ricorre al VAR per assegnare, dopo 20 partite, un rigore al Napoli) e poco dopo Fabian riesce persino a migliorare ulteriormente la fantastica parabola vista con l'Inter, mettendo all'incrocio un altro mancino a giro impressionante (sotto lo sguardo dell'osservatore del Real Madrid in tribuna). Un'altra iniezione di fiducia, in un quadro tattico che il Napoli quest'anno ha sempre sofferto, in vista della sfida col Barcellona. Al San Paolo la sfida sarà contro un avversario di tutt'altra qualità, ma anche il contesto tattico sarà diverso, probabilmente quello in cui il Napoli quest'anno riesce ad esprimersi al meglio, come dimostrano le partite perfette con Liverpool, Lazio, Juventus e Inter.