Un milione ogni minuto: Lozano con Gattuso ha giocato solo un tempo (in due mesi)

Hirving Lozano ha giocato l'ultima da titolare in campionato il 7 dicembre scorso alla Dacia Arena contro l'Udinese, un'ora in campo senza lasciare il segno - era la quarta consecutiva dal primo minuto in Serie A - prima del solito, prevedibile cambio. Ancelotti, che lo stima così tanto da averlo proposto anche all'Everton in vista della prossima estate, lo schierò punta accanto a Mertens nel suo 4-4-2 di cui, oggi, restano solo sfumati ricordi. Da allora, si sono perse le sue tracce. Gattuso ha ridisegnato le gerarchie, il messicano è una riserva di Callejon e, presto, anche di Politano. Probabilmente, nel gioco delle coppie, Lozano si sposterà a sinistra alle spalle di Insigne (e al posto di Younes, in uscita), ma la sostanza non cambia: per Gattuso non è un titolare e lo spazio, per lui, sarà sempre più ridotto. Si spiega così, almeno fino a questo punto della stagione, la scelta di concedergli appena una maglia da titolare, in Coppa Italia col Perugia, lasciandolo in panchina in tutte le altre sfide, preferendogli sempre Callejon che, nonostante sia in scadenza di contratto, ha riconquistato quella fiducia che Ancelotti a tratti gli aveva negato con diverse esclusioni prima dell'esonero. Con Gattuso, in totale, Lozano ha giocato appena 47 minuti in campionato, ma è un totale da spalmare in cinque partite, escludendo quelle con Sassuolo e Juve in cui è rimasto in panchina per tutto il tempo. Inevitabile non porsi dubbi sul suo futuro, sul destino dell'acquisto più caro nella storia del Napoli. Quaranta milioni che oggi invocano giustizia.