Un Napoli diverso per affrontare l'Inter: Conte sposta McTominay, i dettagli

Antonio Conte è volato ieri insieme a tutto il suo Napoli alla volta di Milano, dove stasera c'è l'Inter ad attendere gli azzurri. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’impressione è che il Napoli cambierà qualcosa nell’atteggiamento rispetto a quanto visto dalla sfida con il Monza in poi. Ovvero: non più 4-2-2-2 in fase offensiva, con McTominay che da sostegno di Lukaku dovrebbe abbassarsi un po’ com’è accaduto nel secondo tempo di Empoli.

Idee, indicazioni e sfumature che Conte, dicevamo, ha legittimamente secretato, ma va da sé che i movimenti e la posizione di McT risulteranno determinanti esattamente come quelli di Politano, da un po’ praticamente esterno a tutta fascia destra nel 5-4-1 esibito in fase difensiva.