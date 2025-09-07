Ultim'ora Uruguay, Olivera lascia il ritiro della nazionale: nelle prossime ore rientra a Napoli

Mathias Olivera è finalmente libero dagli impegni con l’Uruguay. Dopo l’allenamento odierno, il ct della Celeste Marcelo Bielsa ha autorizzato quattro giocatori a lasciare il ritiro, si tratta di Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela, Facundo Pellistri e del terzino del Napoli, che salterà la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Cile per squalifica.

Al loro posto entreranno Nández, Araujo e Darwin Nunez, mentre l’Uruguay partirà domani per Santiago. Olivera farà quindi rientro a Napoli nelle prossime ore e sarà a disposizione di Antonio Conte per preparare la trasferta contro la Fiorentina di sabato 13 settembre, anticipo della terza giornata di Serie A. A riportarlo è il portale uruguaiano Montevideo.com.