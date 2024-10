"Valgo 100 milioni": Osimhen detta il suo valora ma la nuova clausole dice altro

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta le parole rilasciate dall'attaccante nigeriano

Victor Osimhen non ha bisogno di lavorare sul concetto di autostima: "Valgo più di cento milioni". L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta le parole rilasciate dall'attaccante nigeriano, attualmente in prestito secco dal Napoli al Galatasaray per questa stagione: "Lo pensa e lo dice, l’attaccante di proprietà del Napoli, ai canali ufficiali del Galatasaray, società dove si è trasferito in prestito a inizio settembre.

Il nigeriano detta il suo valore, ma la nuova clausola dice altro: attiva dal prossimo gennaio, scenderà da 130 a 75 milioni e sarà valida per tutti i club tranne quelli italiani. In occasione del suo trasferimento in Turchia, il Napoli ha anche raggiunto l’accordo per un’opzione di rinnovo a proprio favore per un’ulteriore stagione rispetto alla scadenza attuale (da 2026 a 2027).