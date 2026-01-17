Vergara e non solo: Conte prepara 5 cambi per la sfida al Sassuolo

vedi letture

Le partite ogni tre giorni impongono riflessioni. A partire soprattutto dall'attacco. Nel tridente mascherato con Hojlund ed Elmas, che rientrerà dal primo minuto a sinistra, crescono notevolmente le chance di Antonio Vergara di debuttare dal primo minuto anche in campionato. Anche perché Lang resta sul mercato. Per Vergara, scrive il Corriere dello Sport, non sarebbe un regalo per il compleanno festeggiato ieri, ma perché è stato il migliore nel finale con il Parma, l’unico in grado di creare qualcosa di davvero interessante.

Se Conte risparmierà come sembra nella prima fase Politano, reduce da una serie di sette partite a minutaggio quasi pieno sin da Riyadh, i primi due cambi rispetto a mercoledì saranno in attacco. E ancora: torneranno titolari Beukema e Juan Jesus in difesa, con Di Lorenzo che scalerà a tutta fascia destra, e Spinazzola a sinistra. Cinque facce nuove, scrive il quotidiano sportivo, per la sfida contro il Sassuolo che il Napoli non può assolutamente non vincere dopo i recenti pareggi.