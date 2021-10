VIDEO - "Basta panchina, da oggi si gioca!", Mertens e l'annuncio a Starace sul rientro

"Basta panchina, da oggi cominciamo a giocare" dice Dries Mertens in un video ironico con lo storico magazziniere Tommaso Starace. E' la conferma che ormai 'Ciro' sta bene e avrà sempre più minuti. In questa stagione Mertens ha collezionato appena sei minuti contro la Fiorentina, è stato frenato da diversi problemi fisici e, soprattutto, data l'età, ha avuto bisogno di tempo per recuperare. Ma da tempo si allena in gruppo, ha già esordito e ora punta a ritrovare minutaggio.

L'idea di Spalletti è di affiancarlo quando possibile a Osimhen, entrambi possono diventare coppia da sogno con tanti gol garantiti. Mertens, anni 34, contratto in scadenza nel 2020, non perde mai la voglia di scherzare, con Starace c'è uno splendido rapporto testimoniato da questo ultimo video che vi proponiamo tratto dai social. Eccolo: