VIDEO - Delirio a Capodichino alle 3! Una marea azzurra e dal pullman escono Osi e Kvara!

Alle 2.40 il pullman del Napoli è uscito dall'aeroporto di Capodichino trovando migliaia di tifosi azzurri in delirio.

Alle 2.40 il pullman del Napoli è uscito dall'aeroporto di Capodichino trovando migliaia di tifosi azzurri in delirio. Una ventina di minuti per fare pochi metri, attraversando una vera e propria marea azzurra, e ad un certo punto da sopra al pullman sono sbucati Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Il nigeriano, scatenato ed in diretta su Instagram, ha infiammato i tifosi. Di seguito le immagini