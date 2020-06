VIDEO - Insigne cuore d'oro: è stato lui a regalare motorino al ragazzo derubato dopo la Coppa Italia

Ricordate il tifoso del Napoli che durante i festeggiamenti in città per la Coppa Italia è stato derubato del suo motorino? Bene, il ragazzo in questione ha ricevuto in dono un nuovo motorino. Il mittente? Lorenzo Insigne. A svelarlo è Gianni Simioli, conduttore di Radio Marte, alla Radiazza. Sui social ha scritto: "Grazie Lorenzo Insigne! Finalmente possiamo svelare il nome del misterioso benefattore che ha regalato il motorino a Salvatore". Il tifoso azzurro ha dichiarato in un video: "Ho ricevuto il tuo bellissimo regalo, grazie di tutto, se puoi ora anche un incontro e una maglia autografata" dice ironizzando, ma neppure troppo.