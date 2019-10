VIDEO TN - ADL su Insigne: "Ha sempre vissuto con scomodità l'ambiente! Problema mentale, lo risolva e cambi atteggiamento!"

Lorenzo Insigne non vive un periodo sfavillante al Napoli. Di questo tema ha parlarto Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, alla stampa presente all'esterno di Palazzo San Giacomo, tra cui gli inviati di Tuttonapoli.net: "Io lascio vivere. Il problema di Insigne e di Raiola non lo risolve De Laurentiis, ma lo deve risolvere Insigne in primis, che deve capire da grande cosa vuole fare. Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. Io lo capisco, lo proteggo, mi piace, mi sta molto simpatico, però ha sempre sentito scomoda la situazione napoletana, fin dall'epoca di parecchi anni fa. Allora voglio dire che bisogna che lui si tranquillizzi e diventi una persona più serena. Ma è un problema suo, non glielo può risolvere né Raiola né Ancelotti. E' un grandissimo calciatore e può essere più in forma o meno in forma. Se è meno in forma, a giudizio dell'allenatore che non lo utilizza, non può uscirsene Insigne con battute o atteggiamenti quasi di sfida. L'allenatore è un padre di famiglia, ha 60 anni e non ti manda a quel paese perché ha tre volte la tua età. Tribuna? Un'altra stupidaggine da risolvere. L'altro giorno ho visto la partita del Bari, hanno fatto cinque cambi perché così si può fare in Serie C. Ho chiamato Gravina e gli ho suggerito di portare quest'esperimento dei cinque cambi anche in Serie A".