Zaccagni aspetta il Milan, l'Hellas ha l'accordo col Napoli: già fissato anche l'ingaggio

Coi dirigenti del Verona, Giuntoli ha trovato l’accordo, ma il giocatore vuole attendere la fine della stagione prima di decidere. Si parla di Mattia Zaccagni sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di fare il punto sulla trattativa per il centroampista dell'Hellas: "A renderlo titubante c’è l’interessamento del Milan che però, rispetto al Napoli, non ha ancora presentato un’offerta. Il ds napoletano è convinto che alla fine la spunterà lui e che Zaccagni sarà il valore aggiunto per la prossima stagione, a prescindere da chi sarà l’allenatore.

Ci sono operazioni che la società porta avanti in maniera autonoma per arricchire la qualità dell’organico. Il profilo del ragazzo rientra, tra l’altro, nella logica della nuova politica imposta da Aurelio De Laurentiis in fatto di abbattimento dei costi: a Napoli guadagnerebbe 1 milione di euro a stagione contro i 500 mila euro attuali".