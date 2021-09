Zona Cesarini? No, zona Spalletti: il Napoli segna sempre nei finali grazie a mentalità e filosofia

Dopo tre giornate di campionato il Napoli è la squadra che realizza più punti di tutti nel quarto d'ora finale. La cosiddetta zona Cesarini, dunque, potrebbe essere rinominata anche zona Spalletti, per quello che stiamo vedendo in quest'avvio di stagione. Anche a Leicester, in Europa League, la rimonta è avvenuta nel finale. E tutto ciò non è un caso, come scrive La Gazzetta dello Sport:

Spalletti i gol non li realizza come riusciva Cesarini, ma li fa realizzare ai suoi, lavorando sulla testa oltre che sulle gambe. Dietro quella zona di Spalletti c’è un metodo di lavoro e una filosofia di un calcio che a volte non per forza deve essere bello ma serve sia sempre concreto ed efficace nelle diverse situazioni.

[...] E se andiamo a rivedere come sono arrivati quei gol negli ultimi 10’ scopriamo che nulla accade casualmente ma c’è un atteggiamento di squadra. Certo agli azzurri non è che potrà riuscire sempre, ma se giochi con la giusta mentalità diventa meno complicato vincere le partite".