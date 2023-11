Abbiamo fatto resuscitare l’Union

Un pareggio che sembra inspiegabile

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo riusciti a regalare un sorriso al Berlino che da 12 gare perdeva sistematicamente, siamo riusciti a far segnare questa squadra veramente scars addirittura in contropiede. Un primo tempo non bellissimo ma con il Napoli che almeno ci prova in lungo e il largo. Lo scorso anno certe giocate sarebbero finite in rete e invece gli azzurri sbattono sul palo e sul muro del Berlino e il gol proprio non vuole arrivare. Il vantaggio arriva con Anguissa ma il var vede il fallo di Di Lorenzo nell’assist. L’arbitro al monitor annulla. Gli azzurri non mollano e cercano la giocata con Kvara e Zielinski ma ci pensa Politano a superare la difesa. Cross di Mario Rui e palla sul volto del laterale azzurro e in rete.

Nel finale l’Union prende su punizione un palo velenoso. La ripresa parte con il Napoli costantemente in attacco ma dopo due gol mancati arriva il pareggio dei tedeschi. Lancio lungo in avanti, Lobotka ultimo uomo non ferma Becker che batte a rete, Meret respinge ma Fofana solo soletto insacca. Il Napoli ci prova anche ma succede troppo poco per cambiare il corso di una gara brutta brutta. Il Napoli spinge con tutti i suoi uomini ma la confusione regna. Sembra che nessuno sappia cosa dover fare. Un pareggio amarissimo che riaccende le polemiche e che lascia tante domande sul gioco di questo Napoli.