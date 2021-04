Agganciati! Non era facile ma il Napoli domina a Torino

Un Napoli che esce a testa alta dal Grande Torino. Una vittoria che non era facile da pronosticare ma che regala al Napoli l’aggancio alla Juventus e grande fiducia per il futuro. Un primo tempo a mille per il Napoli, un primo tempo che ci porta subito in vantaggio. Un Napoli quadrato e attento che parte in contropiede anche e fa male. Il Toro subisce e potrebbe essere sotto di almeno tre gol alla fine dei primi 45. Minuti. Il vantaggio arriva con una giocata pazzesca di Bakayoko. Il francese inventa una gran giocata e Sirigu è battuto. Il Torino sembra in ambasce e subisce il raddoppio. Osimhen ruba palla e si invola verso la porta granata e con l’aiuto di una piccola deviazione beffa ancora Sirigu. Il Napoli spinge ancora e con Politano e con Zielinski, che prende in pieno il palo con Sirugu battuto, meriterebbe il terzo gol. Il Toro si rivede solo nel finale con Osimhen che salva anche a Meret battuto. Il secondo tempo è strano, non bello ma vivace. Si sbaglia soprattutto tanto. Il Napoli subisce il Torino nei primi minuti con Meret e la difesa azzurra che riescono a contenere ma Belotti e Izzo che non riescono a trovare la via del gol. Per il Napoli, Osimhen due volte in volata, sbaglia con Sirugu che evita il peggio. Gli azzurri crescono nella seconda parte e Insigne trova il secondo palo di serata. Gattuso mette anche Lozano e Mertens ma il Napoli sbaglia ancora tanto ma riesce a contenere un Torino alla corde. Era una gara sicurante difficile che il Napoli però riesce a portare a casa. Tre punti fondamentali che servono a dare agli azzurri nuova linfa per la rincorsa Champions. Una gara che poteva finire anche con un risultato più rotondo ma la cosa importante era vincerla.