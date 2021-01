Brillanti e cinici per 45 minuti. Si va in semifinale ma quanta fatica. Mertens assente bene Zielinski

Napoli in semifinale ma il secondo tempo è da dimenticare. Ad inizio match si vede un altro Napoli, è anche un altro Spezia ma gli azzurri entrano bene in campo, si divertono e si vede. Il 4-3-3 sembra essere più quadrato anche con Lozano punta. Zielinski spadroneggia e lo Spezia può veramente poco. Il gol arriva ben presto. Una serie di carambole su azione insistita e Hysaj serve Koulibaly in piena area, il tacco del colored azzurro è poesia. Il Napoli con Lozano gioca in contropiede e il raddoppio arriva con una giocata veloce che il messicano mette in rete. Il Napoli si muove bene, non sbaglia nulla e quando Zielinski serve Politano col cambio di campo per l’ex Inter non sembra vero. Tocco delizioso e 3 a 0. Lo Spezia sparisce e il Napoli chiude il tempo con il poker di Elmas servito da Insigne che prima fa una giocata splendida di petto poi trova l’assist giusto per il macedone. Tutto bello, tutto facile. La ripresa è brutta. Il Napoli gestisce fino ai cambi voluti da Gattuso che riportano il Napoli a giocare 4-2-3-1. Lo Spezia non si perde d’animo e quando vede il Napoli calare colpisce. Due azioni due gol. Prima segna Gyasi e poi grazie una deviazione di Manolas, Acampora al 73’ segna ancora. Il Napoli scosso da Gattuso prova a ripartire ma succede veramente poco e anche Oshimen sembra lontano dal gioco cosi come Mertens spesso in ritardo e poco reattivo, tanto che al 85’ Gattuso lo toglie dal campo. Un segnale preoccupante per il belga assolutamente fuori forma. Il fischio finale è una liberazione. Qualificati ma non si può subire cosi tanto da una squadra di giovanotti. Gattuso deve lavorare anche sulle gambe di questa squadra.