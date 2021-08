Chi ben comincia...

Buona la prima, sembra facile dirlo, sembra scontato sottolinearlo, ma intanto sono tre punti fondamentali per tenere sereno l’ambiente. Insigne si prende la leadership, Spalletti guida la squadra che arriva alla meritata. Il primo tempo è quasi da dimenticare, eppure il Napoli era partito anche bene, gli azzurri avevano preso il pallino del gioco e con Osimhen erano stati anche pericolosi. La squadra ben messa in campo con il Venezia arretrato tanto. Tre occasioni del nigeriano poi anche Di Lorenzo e soprattutto Politano che spara sul portiere veneto. Il Venezia timidamente si porta in avanti ma non mette in difficolta Meret poi al minuto 23 il fattaccio. Calcio d’angolo, Osimhen con una mano prende il volto dell’avversario e Aureliano lo espelle. Incredibile ma vero. Sicuramente c’è il tocco ma sembra essere veramente troppo il rosso diretto. Il Napoli sparisce. Il Venezia con l’uomo in più tiene bene il campo, poi esce anche Zielinski per un problemino muscolare e il gioco latita, tanto, troppo. La ripresa è tutta un’altra storia. Il Napoli spinge e trova il calcio di rigore su un cross di Mario Rui. Tocco di mano di Caldara e penalty assegnato. Dal dischetto Insigne la mette alta sulla trasversale. Il Napoli sembra teso, nervoso ma ci pensa Di Lorenzo, sgroppata vincente, movimento e tiro, e ancora un mani. Insigne dal dischetto stavolta non sbaglia. Il vantaggio sblocca mentalmente il Napoli che spinge e trova il raddoppio. Giocata di Insigne, palla che arriva ad Elmas, controllo delizioso e stilettata in rete. Un gol che fa esultate anche De Laurentiis e tutti i 20mila del Maradona. Il Napoli nel finale amministra con il Venezia che non riesce a pungere quasi mai. Entrano anche Lozano, Gaetano e Petagna con ovazione finale per Lorenzo. Buona la prima, l’importate era vincere, tutte frasi fatte ma che rendono bene ill concetto. Il Napoli mette fieno in cascina e applaude il Maradona.