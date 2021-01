Cosa c'è di meglio dei 3 punti? Vittoria che placa le polemiche almeno per un po'

Vittoria per evitare altre polemiche, vittoria che ci fa salire in classifica e che regala tre punti fondamentali. Un primo tempo non bello ma che almeno regala il vantaggio agli azzurri grazie ad un azione estemporanea di Elmas. Gli azzurri ci avevano provato timidamente con Insigne e con le giocate di Lozano ma il Parma aveva chiuso bene tutto e aveva ani he provato ad offendere. Il Napoli aveva controllato qualche giocata di rimessa di dei ducali ma sempre per colpo di qualche errore nostro. Insigne ci aveva provato con dei tiri da lontano senza impensierire Sepe e quando Elmas si mette in proprio la difesa dei gialloblù lo lascia fare e il macedone indovina l’angolino. 1- a zero e poi tutti a bere un the caldo. Il secondo tempo è noioso. Il Parma prova a reagire alla ricerca del pari. Il Napoli sonnecchia, contiene ma non riesce ad imbastire azioni pericolose. Gattuso cambia qualcosa e mette in campo Bakayoko per dare maggiore presenza al centrocampo che si era fatto superare dai centrali del Parma. Nel Napoli entra anche Politano e alla prima giocata possibile raddoppia. L’ex Inter aiutato da un deviazione insacca ma almeno ci prova sempre il laterale azzurro. Una vittoria che fa classifica e morale ma Gattuso deve lavorare anche sulle gambe di questa squadra che dopo un ora di gioco sembra stanca e non poco.