Doccia gelata

Un pareggio beffa, forse meritato per il non gioco visto e forse anche per un Napoli che ha finito la “birra” in corpo. Un Napoli in affanno per tutto il secondo tempo che ha dato campo al Cagliari che ci ha creduto e trovato un pari per loro che vale oro. Minimo sindacale per un Napoli non bello ma comunque che chiude il primo tempo in vantaggio. La gara è bruttina. Gli azzurri cercano di partire forte e trovano il gol sull’asse Insigne Osimhen. Il capitano mette il nigeriano davanti a Cragno, controllo e palla in rete. Il Napoli si spegne un po’. Lozano non incide, Zielinski non riesce a trovare la giocata e il Cagliari prova a dare fastidio. Al 28’ arriva il primo palo per gli isolani che con Zappa rischiano di trovare il pari. Il Napoli gestisce ma non punge e il Cagliari nel finale sembra volerci provare. Al 43’ ancora Pavoletti pericoloso con Meret c he fa una gran parata, Nandez poi coglie il palo e il corpo del portiere azzurro che salva. Resta brutto il secondo tempo con il Napoli non riesce mai a dare veramente fastidio al Cagliari che prova a dare fastidio con giocate di rimessa. L’azione per il Napoli arriva al 54 quando Osimhen si lancia in una corsa forsennata su una palla lunga. Il nigeriano tocca con la mano, sfiora diciamo, Godin che sviene. Osimhen insacca ma Fabbri, mediocre e saccente, annulla con Mazzoleni al Var silente. Il Cagliari ci prova senza grosse certezze ma il Napoli non approfitta. Lozano non è in giornata e Gattuso mette Politano e poi anche Mertens. Il Cagliari ci crede e nei minuti finali Meret fa un miracolo su Pavoletti incredibile. Il finale è indiavolato. Arriva anche il pareggio. Palla lunga per Nandez che supera Hysaj e batte Meret. Una vera doccia fredda che complica il finale di campionato.