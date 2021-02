E' buio pesto. Stanchi, ma nessuno esente da colpe

É buio pesto. Il Napoli a Genova si dimentica come si gioca e subisce l’ennesima sconfitta di questo campionato. Inutile ribadire le colpe di questo o di quello. Le colpe sono di tutti. C’è poco da dire, c’è poco da commentare. Il Napoli parte anche bene poi crolla. Il Napoli ci prova nei primissimi minuti ma non riesce a trovare la soluzione vincente poi Maksimovic fa il primo erroraccio e il Genoa passa. Pandev servito in area tutto solo e con una gran giocata infila Ospina. Il Napoli reagisce con Lozano, Perin si salva. Il Napoli resta imbambolato e il Genoa, con un’azione manovrata che porta ancora Pandev tutto solo, raddoppia. L’ex Napoli, ancora con un movimento elegante, batte Ospina. 2-0 e buio totale. Il Napoli deve crederci ma le giocate sono ancora una volta farraginose. Mario Rui regala un paio di pallone alla Curva della Samp, Zielinski e Lozano impegnano Perin, che in due occasioni salva il Grifone, ma succede veramente troppo poco per dare fastidio alla difesa rossoblù. Il secondo tempo è bruttino per larghi tratti. Il Napoli spinge ma non crea mai un vero pericolo. Il Genoa contiene e riparte ma gli azzurri almeno non subiscono. Gattuso inserisce Insigne ed Oshimen ma i due attaccanti non incidono molto e ci chiediamo, ma il tacco di Lorenzo al 77’? Qualcuno di voi lo ha capito??? Queste cose per me scagionano Gattuso che ha mille colpe, ma milleuno ne hanno i calciatori. Il Genoa sbaglia una volta in difesa e Politano ne approfitta infilando Perin. Il finale è una bolgia ma sono tanti, troppi gli errori del Napoli. Ancora una palla al centro al 92’. Elmas alle stelle ed è colpa di Gattuso? Nel finale dubbio su Mario Rui toccato in area ma Manganiello sorvola e lo ammonisce. C’è poco da aggiungere, c’è poco da dire. Colpa di tutti. Squadra stanca, svogliata, sprecona e allenatore che forse si è incaponito su certi dettami tattici. Serve la scossa? Forse!